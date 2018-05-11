Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

11.05.18 13:12

© РИА Новости. Андрей Стенин

11 мая. Interfax-Russia.ru - Московская школьница скончалась на уроке физкультуры, следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка на уроке физкультуры. По предварительным данным, в школе, расположенной на территории Новой Москвы, во время урока физкультуры ученица 2002 года рождения почувствовала себя плохо", - рассказала Ю.Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, девочка потеряла сознание, учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал врачей, однако, несмотря на все усилия, она скончалась.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников школы, а также одноклассники погибшей", - сказала представитель следствия.

В настоящее время проводится тщательное расследование обстоятельств трагедии в школе N2083, где на уроке физической культуры внезапно умерла ученица 9 класса, сообщил куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Павел Карпов.

"Врачи скорой помощи, прибывшей на место трагичного случая, констатировали смерть школьницы. Медицинские причины, которые привели к трагедии, нам пока неизвестны", - сказал П.Карпов "Интерфаксу".

По его словам, администрация школы выражает глубокие соболезнования семье ученицы.

"В настоящее время прилагаются все усилия для тщательного расследования обстоятельств трагичного случая", - добавил куратор.

В свою очередь в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили "Интерфаксу", что сигнал об инциденте в школе N2083 поступил в единый диспетчерский центр станции Скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в 08:59 пятницы от одного из педагогов. В 09:00 этот вызов был передан на исполнение двум бригадам "Скорой помощи".

"Одновременно в 09:04 в пути была остановлена еще одна выездная бригада "Скорой", которая немедленно осмотрела девочку и, к сожалению, констатировала смерть. Причины смерти будут известны после проведения соответствующего анализа", - добавил собеседник агентства.