247 центров дневного пребывания детей будут работать этим летом в Москве

14.05.18 12:58

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Время работы детских центров в период организации летнего отдыха "Московская смена" продлевается в этом году до 19:00.

"В период "Московской смены" будет работать 247 центров дневного пребывания ребят в возрасте от 7-14 лет. В этом году продлевается время пребывания в центрах, раньше это было с 9:00 до18:00 , в этом году до 19:00, чтобы родители успевали с работы", - сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, в каждом районе Москвы будет открыто 1-2 детских центра. Как подчеркнул А.Кибовский, детские центры будут работать бесплатно.

"Запись на первую смену откроется 25 мая. Мы спланировали линейную программу, каждый день будет связан с предыдущим, чтобы у детей была заинтересованность", - сказал он.

В свою очередь другой участник пресс-конференции - руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян - сообщил, что все помещения детских центров проверены на предмет пожарной безопасности и обеспечены питанием.

"Мы готовы к началу "Московской смены"", - подчеркнул В.Петросян.