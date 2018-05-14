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14.05.18 12:58
247 центров дневного пребывания детей будут работать этим летом в Москве
"В период "Московской смены" будет работать 247 центров дневного пребывания ребят в возрасте от 7-14 лет. В этом году продлевается время пребывания в центрах, раньше это было с 9:00 до18:00 , в этом году до 19:00, чтобы родители успевали с работы", - сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, в каждом районе Москвы будет открыто 1-2 детских центра. Как подчеркнул А.Кибовский, детские центры будут работать бесплатно.
"Запись на первую смену откроется 25 мая. Мы спланировали линейную программу, каждый день будет связан с предыдущим, чтобы у детей была заинтересованность", - сказал он.
В свою очередь другой участник пресс-конференции - руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян - сообщил, что все помещения детских центров проверены на предмет пожарной безопасности и обеспечены питанием.
"Мы готовы к началу "Московской смены"", - подчеркнул В.Петросян.
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