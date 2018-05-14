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14.05.18 13:19

Жаркая погода с грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели

© РИА Новости. Владимир Федоренко
14 мая. Interfax-Russia.ru - По-летнему жаркая погода с грозами ожидается в Московском регионе до конца рабочей недели, выходные начнутся с облачной и дождливой погоды с небольшим похолоданием до 20+22 градусов, заявил "Интерфаксу" глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода сейчас замечательная, она связана с гребнем антициклона. Сегодня температура отличается от нормы на 6-8 градусов, и температурный фон в течение всей рабочей недели будет июньский. Однако на фоне высокого давления ожидаются кратковременные ливневые осадки", - сказал метеоролог агентству в понедельник.

По его словам, осадков в течение текущего дня не ожидается, воздух прогреется до +25...+27 градусов. Во вторник, 15 мая, будет до +25; в первой половине дня еще солнечно, во второй половине прогнозируется гроза, кратковременный ливень, усиление ветра в порывах до 15-17 м/с. В ночь на среду в Московском регионе также вероятен дождь, днем 16 мая снова тепло, осадков меньше, но возможность прохождения гроз сохраняется.

В четверг и пятницу в Москве и области температура воздуха составит 24+27 градусов при переменной облачности, однако есть вероятность кратковременных дождей. В течение погожего дня, пояснил Р.Вильфанд, могут быстро набежать тучи, пролиться короткий, но сильный ливень, а затем снова выглянет яркое солнце. Это связано с по-летнему быстрым нагревом земли и быстрым образованием дождевых облаков.

Характер погоды изменится к концу рабочей недели, в субботу метеорологи прогнозируют похолодание до 20+22. Атмосферное давление начнет понижаться, небо затянут облака, ожидаются осадки. Глава Гидрометцентра пояснил, что в отличие от коротких ливней на рабочей неделе, это будет "монотонный, не очень приятный" дождь, который может идти долго.

Прогноз на выходные дни будет уточнен к середине рабочей недели.

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