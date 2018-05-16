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16.05.18 09:43
Правительство РФ ускорит создание ж/д подходов к мосту в Крым
За счет данных средств планируется профинансировать объекты федеральной собственности в рамках проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" (Краснодарский край).
Этот проект предполагается осуществить в два этапа. Первый этап предусматривает создание объектов железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив. В рамках второго этапа планируется создание объектов федеральной и частной собственности, необходимых для обеспечения деятельности непосредственно сухогрузного района морского порта Тамань. Проектирование работ в рамках обоих этапов началось в 2011 году. Завершить строительство в рамках первого этапа предполагается в 2020 году, второго - в 2021 году. Общий объем финансирования проекта составляет 177,4 млрд рублей, в том числе, 65,1 млрд рублей - средства федерального бюджета. В 2018 году на реализацию проекта предусмотрено 9,667 млрд рублей.
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