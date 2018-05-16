Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице менее чем за полсуток

16.05.18 10:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 мая. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, за день и вечер вторника менее чем за половину суток на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Это около 20% месячной нормы осадков, которая в Москве в мае составляет 51 мм", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в среду днем при переменной облачности температура воздуха поднимется до 23-25 градусов тепла, по области - до 21-26 градусов. При ветре западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду местами возможен небольшой кратковременный дождь.

В четверг и пятницу дневные температуры в столице вновь будут достигать 25-27 градусов, а вероятность дождей увеличится.