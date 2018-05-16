Обвиняемые в подготовке терактов в Москве приговорены к срокам лишения свободы от 15 до 18 лет

16.05.18 12:32

© РИА Новости. Андрей Старостин

16 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Москве в среду приговорил четверых обвиняемых в подготовке терактов в российской столице в 2016 году к различным срокам лишения свободы от 15 до 18 лет, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По приговору Московского окружного военного суда, все осуждённые будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима.

"Окончательно назначить наказание Хисматулле Наимову в виде 16 лет колонии строгого режима, Виктору Федоровичу - 18 лет колонии строгого режима, Тамерлану Цечоеву - 16 лет колонии строгого режима, Аброру Хайдарову назначить 15 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Суд признал фигурантов дела виновными по всем статьям предъявленных обвинений.

Представитель гособвинения Павел Емельянов заявил, что полностью удовлетворён решением суда.

Защита намерена обжаловать приговор. "Считаем, что приговор несправедливый и чрезмерно строгий", - сказал адвокат Т.Цечоева Андрей Чередниченко.

Накануне гособвинитель просил Московский окружной военный суд приговорить подсудимых, среди которых двое россиян, а также граждане Таджикистана и Молдавии, к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет.

В декабре 2016 года в ФСБ сообщили о задержании в Москве четырех членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить серию терактов в столице с применением самодельных взрывных устройств большой мощности.

По данным следствия, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "Исламского государства", который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции.

При обысках у членов группировки нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества, из которого они планировали изготовить еще одну мощную кустарную бомбу.

Дело было возбуждено по статьям "приготовление к теракту" (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), "торговля оружием" (статья 222 УК РФ) и "незаконное изготовление взрывчатых веществ" (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).