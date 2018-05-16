Два фестиваля посвященных Льву Толстому пройдут в год юбилея в Калужской области

16.05.18 14:28

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 мая. Interfax-Russia.ru - Часть театрального фестиваля "Толстой Weekend" пройдет в августе текущего года в Усадьбе Мансурово (Толстых), сообщила пресс-служба правительства региона.

Об этом министр культуры и туризма региона Павел Суслов и гендиректор калужского объединенного музея-заповедника договорились с директором мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерины Толстой во время ее поездки в область. Также стороны договорились о восстановлении объекта культурного наследия "Усадьба Мансурово (Толстых), 1804 год".

"Второй фестиваль планируется провести в сентябре в Калужском инновационном культурном центре в рамках празднования 190-летия со дня рождения Льва Толстого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме всего прочего обсуждалась возможность организации концертов тульских творческих коллективов на концертных площадках Калужской области.