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17.05.18 12:13

Арестованы банковские счета братьев Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве

© РИА Новости. Антон Денисов
17 мая. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"По ходатайству следствия обеспечительный арест наложен на банковские счета Магомедовых. Сумма денежных средств, находящихся на данных счетах, судом не устанавливалась", - сказала она.

Следственный департамент МВД России предъявил Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ (мошенничество, растрата, совершённые в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества). Последний также обвиняется по ч.2 ст. 222 УК РФ ( Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

З.Магомедов и его брат - акционер нескольких компаний "Суммы", а также глава компании "Интекс", входящей в группу "Сумма" Артур Максидов были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда Москвы заключены под стражу в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей.

Как утверждает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

Местонахождение похищенных, как считает следствие, денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

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