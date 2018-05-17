Москва готова к проведению ЧМ-2018, заявляют в региональном департаменте безопасности

17.05.18 17:24

© РИА Новости. Владимир Сергеев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Стадионы, метро и гостиницы Москвы готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Юлия Лексина.

"В полном объеме соответствуют требованиям обеспечения безопасности тренировочные поля на стадионах "ЦСКА" и ФК "Строгино", по которым также проведено категорирование и составлены паспорта безопасности. В настоящий момент все действующие станции московского метрополитена оснащены досмотровым оборудованием", - сказала Ю.Лексина.

Она добавила, что из 25 гостиниц, входящих в перечень объектов инфраструктуры чемпионата, в 24 в настоящий момент оформлены паспорта безопасности. Кроме того, в этот перечень вошли шесть автовокзалов, которые уже "прошли категорирование".

"Все объекты транспортной инфраструктуры столицы оснащены системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, локализаторами энергии взрыва. Контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеомониторинга и металлодетекторами", - добавила Ю.Лексина.