Украинский суд арестовал на два месяца журналиста Вышинского

17.05.18 18:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении подозреваемого в "государственной измене" руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Статья 111 УК Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативной содержанию под стражей меры пресечения не предусматривает.

Служба безопасности Украины задержала руководителя "РИА Новости-Украина" К.Вышинского 15 мая в Киеве. Вечером того же дня ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его привезли в Херсон для избрания судом меры пресечения.

Ранее в четверг Госдума потребовала от Киева незамедлительно освободить К.Вышинского. В принятом заявлении Госдума призвала ОБСЕ и Совет Европы "занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине". В документе действия киевских властей названы "откровенным произволом" со стороны Службы безопасности Украины".