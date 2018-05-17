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17.05.18 18:09
Украинский суд арестовал на два месяца журналиста Вышинского
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.
Статья 111 УК Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативной содержанию под стражей меры пресечения не предусматривает.
Служба безопасности Украины задержала руководителя "РИА Новости-Украина" К.Вышинского 15 мая в Киеве. Вечером того же дня ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
16 мая его привезли в Херсон для избрания судом меры пресечения.
Ранее в четверг Госдума потребовала от Киева незамедлительно освободить К.Вышинского. В принятом заявлении Госдума призвала ОБСЕ и Совет Европы "занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине". В документе действия киевских властей названы "откровенным произволом" со стороны Службы безопасности Украины".
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