Газпром построил 83% "Силы Сибири"

18.05.18 06:08

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 мая.Interfax-Russia.ru - На сегодняшний день построен 1791 км или 83% линейной части участка газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области.

Как говорится в релизе "Газпрома", в текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы.

На Чаяндинском месторождении, откуда газ пойдет в новую магистраль, завершено бурение 105 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 44%.

Продолжается строительство двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через Амур. Летом 2018 года планируется закончить протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведется сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская" ("Зейская" - ИФ), которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.

Перед этим из газа, поступающего по "Силе Сибири", будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого "Газпром" (MOEX: GAZP) создает Амурский газоперерабатывающий завод. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода - создание производственных объектов для переработки газа.