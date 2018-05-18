Санкции США в отношении РФ являются инструментом продвижения своих компаний на рынок Европы

18.05.18 11:50

© РИА Новости. Максим Блинов

18 мая. Interfax-Russia.ru - США посредством антироссийских санкций продвигают интересы своих оборонных и энергетических компаний на рынке Европы, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

"В Вашингтоне особо не скрывают, что под соусом борьбы с российской угрозой хотят укрепить в Европе позиции своих компаний, в том числе энергетических и оборонных. Насколько это отвечает интересам ЕС, решать самим европейцам. Знаем, что в деловых кругах Европы все чаще звучит недовольство такой ситуацией", - заявил С.Лавров в интервью журналу "Russian Business Guide - Italian-Russian Chamber of Commerce".

"Общеизвестно, что основные усилия по раскручиванию антироссийской санкционной спирали в сфере экономики предпринимают именно американцы. Платить за такие действия вынужден европейский бизнес - на смену ЕСовским на российский рынок приходят производители из других регионов мира. США же никакого ущерба не несут", -добавил министр.

"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями политизации экономического сотрудничества. Все шире применяются такие элементы недобросовестной конкуренции, как игнорирование универсальных правил международной торговли и норм ВТО, односторонние рестрикции, экстерриториальное применение собственного законодательства", - отметил С.Лавров.

По его словам, "цель подобных действий, наносящих значительный ущерб мировой экономике, - продвинуть любой ценой собственные коммерческие интересы".

"На это, в частности, нацелен принятый в США закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", - сказал С.Лавров.