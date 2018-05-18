Озвучен новый состав правительства РФ

18.05.18 15:10

© РИА Новости. Сергей Субботин

18 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, глава правительства представляет свои предложения по персональному составу нового кабинета министров.

Три дня назад - 15 мая - Д.Медведев на встрече с президентом представил предложения по новой структуре федеральных органов исполнительной власти. В этот же день указом главы государства она была утверждена, в новой структуре правительства будет 10 вице-премьеров и 22 министерства.

По признанию самого премьера - в структуре правительства нет принципиальных изменений, так как действующая система "доказала свою работоспособность". Вместе с тем, отметил Д.Медведев на прошлой встрече, "есть ряд важных предложений, которые направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти".

Президент РФ согласился с предложениями Медведева и пообещал подписать указы о назначениях уже в пятницу.

Известно, что в состав нового правительства не войдут Михаил Абызов (глава комиссии по координации деятельности Открытого правительства), Аркадий Дворкович (вице-премьер), Сергей Донской (глава Минприроды), Александр Галушка (глава Минвостокразвития), Лев Кузнецов ( министр по развитию Северного Кавказа), Михаил Мень (глава министерства строительства и ЖКХ), Николай Никифоров (глава Минкомсвязи), Сергей Приходько (возглавляет аппарат правительства), Владимир Пучков (глава МЧС), Дмитрий Рогозин (вице-премьер), Максим Соколов (глава Минтранса), Александр Ткачев (глава Минсельхоза), Александр Хлопонин (вице-премьер) и Игорь Шувалов (вице-премьер).

Экономический блок правительства ожидаемо претерпел существенное обновление, при этом коснулось оно в основном отраслевых министерств, тогда как руководители ключевых "интегральных" ведомств сохранили свои посты.

Самая плавная "смена власти" ждет Минтранс: Максима Соколова сменит его первый зам Евгений Дитрих, к кандидатуре которого отрасль уже успела подготовиться.

Обновленное министерство связи в цифровое будущее поведет руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Носков, а Николай Никифоров останется в истории как последний глава Минкомсвязи (теперь название министерства - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Как и ожидалось, свой пост покидает глава Минсельхоза Александр Ткачев. На смену ему приходит Дмитрий Патрушев из РСХБ (в последние дни перед объявлением кадрового состава правительства именно руководитель опорного отраслевого банка стал считаться основным кандидатом на эту должность).

Состоялось и ожидавшаяся смена Сергея Донского на руководителя ресурсного региона: министром природных ресурсов станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Михаил Мень уступает место главы Минстроя другому выдвиженцу из губернаторского корпуса - Владимиру Якушеву (Тюменская область).

Михаил Абызов - единственный из министров предыдущего кабинета, оставшийся без преемника (комиссии по координации деятельности Открытого правительства, которую он возглавлял, в новой структуре нет).

Сохранили свои посты министр экономического развития Максим Орешкин, энергетики - Александр Новак, промышленности и торговли - Денис Мантуров, а глава Минфина Антон Силуанов теперь одновременно является и первым вице-премьером.

Были и неожиданные предложения. Так, Владимира Пучкова на посту главы МЧС сменит Евгений Зиничев, который ранее был заместителя директора ФСБ России и и.о. губернатора по Калининградской области.

Известно, что президент РФ Владимир Путин поручил премьеру РФ Дмитрию Медведеву подключиться к процессу замены членов предыдущего состава правительства, не вошедших в новый состав кабинета министров.

"Нужно будет оперативно решить вопросы, и я вас попрошу к этому тоже подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", - сказал он на встрече с Д.Медведевым.

В то же время, социальный блок нового правительства РФ практически не изменился.

В частности, главой Минздрава РФ осталась Вероника Скворцова, Владимир Мединский – министром культуры, министром труда – Максим Топилин, министром спорта – Павел Колобков.

Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения, а в новое министерство науки и высшего образования предложил назначить бывшего главу ФАНО Михаила Котюкова.

Кроме того, он предложил назначить министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, министром по делам Северного Кавказа - Сергея Чеботарева.

Министром труда и социальной защиты, по предложению Д.Медведева, должен остаться М.Топилин.

Среди тех, кто возглавлял министерства, подчиняющиеся напрямую президенту, свои посты сохранили глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава Минюста Александр Коновалов.