Доходы главы Алтайского края в 2017 году выросли в 1,7 раза, его супруги - многократно снизились

18.05.18 16:42

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Александр Карлин задекларировал за 2017 год 6,9 млн рублей доходов или в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Супруга главы региона, напротив, сократила доходы почти в 21 раз - до 203,8 млн рублей, следует из опубликованных на сайте краевого правительства материалов.

Состав имущества у четы Карлиных остался прежним. Глава владеет двумя гаражными боксами площадью 40,9 и 16,8 кв. метров, также в его пользовании квартира в 157,6 "квадратов" и расположенный в России гостиничный номер на 196,3 кв. метров, которым он пользуется вместе с супругой.

В ее личной собственности - два дома площадью 560,1 кв. метра и 52,7 кв. метра, два земельных участка в 2 тыс. и более 3 тыс. кв. метров, две квартиры (112,1 кв. метра и 139,7 кв. метров), половина в квартире площадью 66,2 кв. метров и два машиноместа по 13,2 кв. метров каждое.

В 2016 году доходы супруги губернатора также снизились в 4,6 раза к предыдущему году. Как тогда объяснил представитель алтайского правительства, "она завершила свою деятельность в качестве нотариуса. В данный момент источник ее доходов - пенсия".

Первый зампредседателя регионального правительства Сергей Локтев в 2017 году заработал почти в 3,6 раза больше, чем годом ранее, - 10,74 млн рублей.

Доходы другого первого вице-премьера, Александра Лукьянова, выросли на 16% и составили 2,94 млн рублей.

Зампред краевого правительства Виктор Мещеряков, курирующий промышленность и энергетику, увеличил свои доходы с 2,56 млн рублей до 3,3 млн.

Еще один вице-премьер - Виталий Снесарь - в прошлом году заработал 3,09 млн рублей против 2,99 млн в 2016 году.

Другие четыре зампреда - Николай Чиняков (также глава Минэкономразвития края) и Владимир Притупов (возглавляет Минфин региона), Надежда Капура и Андрей Щукин - задекларировали 2,99 млн, 3,65 млн, 3,62 млн и 3,24 млн рублей соответственно.