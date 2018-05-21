Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"

21.05.18 11:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 мая. Interfax-Russia.ru - Остановка поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" будет организована в составе транспортно-пересадочного узла "Рязанская", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приняли решение сделать в составе ТПУ "Рязанская" остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Они будут идти на Курский вокзал", - заявил С. Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Протяженность скоростной магистрали составит 762 км, а скорость поездов на ней будет достигать до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории семи регионов России. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа, на линии предусмотрено строительство 16 остановок.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что на базе станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии планируется построить крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел.

"На юго-востоке города ведется строительство крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего несколько станций метро, МЦК и железную дорогу. Фактически, этот комплекс станет воротами в город ", - сказал М.Хуснуллин.