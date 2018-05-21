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21.05.18 11:46
Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"
"Приняли решение сделать в составе ТПУ "Рязанская" остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Они будут идти на Курский вокзал", - заявил С. Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Протяженность скоростной магистрали составит 762 км, а скорость поездов на ней будет достигать до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории семи регионов России. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа, на линии предусмотрено строительство 16 остановок.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что на базе станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой линии планируется построить крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел.
"На юго-востоке города ведется строительство крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего несколько станций метро, МЦК и железную дорогу. Фактически, этот комплекс станет воротами в город ", - сказал М.Хуснуллин.
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