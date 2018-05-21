Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр"

21.05.18 15:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в понедельник отказал художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову в удовлетворении просьбы позволить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам, а также пользоваться интернетом.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста с сохранением всех установленных ранее ограничений", - огласила решение судья.

Таким образом, К.Серебренников не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, а также использовать любые средства связи, в том числе интернет.

Вместе с тем суд незначительно скорректировал срок продления домашнего ареста в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина - до 19 июля и 23 мая соответственно. "В отношении остальных фигурантов дела постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", - сказала судья.

Таким образом, К.Серебренников останется под домашним арестом до 19 июля.

В суде режиссер в очередной раз заявил о нецелесообразности нахождения фигурантов дела под домашним арестом, а также об их невиновности.