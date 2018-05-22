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22.05.18 15:53

Гарантийный фонд поддержки бизнеса Костромской области докапитализирован до 240 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
22 мая. Interfax-Russia.ru - Уставный фонд Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Костромской области увеличен до 240 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Докапитализация произведена за счет части средств единой субсидии, предоставленной Костромской области в соответствие с госпрограммой "Экономическое развитие и инновационная экономика", уточняется в сообщении.

Общий размер субсидии, по данным пресс-службы, составил 50,4 млн рублей. Остальная часть федеральной субсидии - около 38 млн рублей - также будет направлена на меры поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, на развитие предпринимательства в моногородах региона, создание центров прототипирования и поддержки экспорта и другие направления, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что докапитализация Гарантийного фонда Костромской области позволит увеличить объем предоставляемых поручительств на развитие бизнес-проектов, привлечет в экономику региона дополнительные средства.

Так, в этом году планируется предоставить не менее 24 поручительств на сумму 178,1 млн рублей с объемом поручительства на одного заемщика до 25 млн рублей.

По данным департамента экономического развития Костромской области, за последние пять лет объем уставного капитала регионального Гарантийного фонда увеличился, практически, вдвое - со 125 млн рублей в 2013 году до 240,1 млн рублей - в 2018 году. За этот период было выдано 238 поручительств, объем поручительств составил порядка 933 млн рублей.

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