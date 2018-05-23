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23.05.18 15:32
Бывший мэр Ялты Ростенко арестован в Москве до 21 июля
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Ростенко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 июля", - сообщила Ю.Царева в среду.
По ее словам, А.Ростенко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
А.Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.
О задержании в Москве А.Ростенко СМИ узнали во вторник.
Глава Крыма Сергей Аксенов уже расценил как провокацию против властей республики задержание в Москве бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко. "Вчера мне сообщили о задержании в Москве бывшего мэра Ялты Андрея Олеговича Ростенко. (. . .) Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.
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