Бывший мэр Ялты Ростенко арестован в Москве до 21 июля

23.05.18 15:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 мая. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Ростенко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 июля", - сообщила Ю.Царева в среду.

По ее словам, А.Ростенко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

А.Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.

О задержании в Москве А.Ростенко СМИ узнали во вторник.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже расценил как провокацию против властей республики задержание в Москве бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко. "Вчера мне сообщили о задержании в Москве бывшего мэра Ялты Андрея Олеговича Ростенко. (. . .) Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.