Полиция и волонтеры ищут без вести пропавшего чиновника администрации Брянска

23.05.18 16:58

© РИА Новости. Николай Хижняк

23 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция и поисковый отряд "Лиза Алерт" в среду приступили к поискам без вести пропавшего Артема Березуцкого, который возглавляет финансово-хозяйственный отдел управления по строительству и развитию территории Брянска.

Как сообщает пресс-служба УМВД Брянской области, информация об исчезновении 40-летнего мужчины поступила от родственников. Отрабатываются различные версии произошедшего, выясняется круг общения пропавшего, контакты людей, с которыми он общался в недавнее время.

В последний раз А.Березуцкого видели 22 мая, он ушел из дома в неизвестном направлении.

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