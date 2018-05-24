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24.05.18 14:52
Туристы смогут зарегистрироваться в центрах госуслуг Москвы в дни ЧМ
"В Москве в связи с проведением чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля изменятся правила регистрации граждан по месту пребывания. Получить временную прописку теперь необходимо в течение трех дней с момента приезда в столицу", - говорится в сообщении.
Нововведение коснется тех, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру. Постояльцев гостиниц, санаториев, домов отдыха зарегистрируют по месту пребывания. Для иностранных граждан или лиц без гражданства временную прописку оформляет принимающая сторона.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Даты проведения матчей в столице: 14 июня Россия - Саудовская Аравия; 16 июня Аргентина - Исландия; 17 июня Германия - Мексика; 19 июня Польша - Сенегал; 20 июня Португалия - Марокко; 23 июня Бельгия - Тунис; 26 июня Дания - Франция; 27 июня Сербия - Бразилия; 1 и 3 июля 1/8 плей-офф; 11 июля 1/2 финала; 15 июля финал.
Столичные центры госуслуг "Мои документы" открыты в каждом районе города, работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский офис - с 10:00 до 22:00.
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