Первый ход: Кремль сомневается в искренности видеообращения Юлии Скрипаль
  
Из-за денег: судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее из-за долгов перед экипажем
   
Найти виновного: в катастрофе малазийского Boeing вновь обвинили РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
25.05.18 14:21

Москва заключила соглашения о сотрудничестве с Калининградской и Тамбовской областями

© РИА Новости. Александр Кряжев
25 мая. Interfax-Russia.ru - Подписание соглашений о сотрудничестве правительства Москвы и Калининградской области, а также Москвы и Тамбовской области подписаны в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документы подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Соглашения предусматривают создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и других.

Москва поставляет в Калининградскую область легковые автомобили, компьютеры, бензин и дизельное топливо, мазут, медицинские изделия, ювелирные изделия, моющие средства, парфюмерные и косметические средства, лекарственные средства, а также продовольственные товары.

В столицу из Калининградской области ввозятся продовольственные товары, а также легковые и грузовые автомобили, машины для городского коммунального хозяйства, телевизоры, пылесосы, мебель, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, медицинские изделия, ювелирные изделия и другая продукция.

В Тамбовскую область из Москвы направляются автомобили, холодильники, стиральные машины, битумы нефтяные и сланцевые, бензин и дизельное топливо, мебель, парфюмерные и косметические средства, ювелирные изделия, лекарственные средства, а также продовольственные товары.

В Москву из Тамбовской области поставляются продовольствие, медицинские изделия, ткани, обувь, белье, чулочно-носочные изделия, хромовые кожтовары, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, красители органические, спирт этиловый и сигареты.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.05.18 13:58
Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий на региональный и муниципальный уровни
.
  25.05.18 13:45
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков
.
  25.05.18 13:18
Канатная дорога в Москве может стать общественным транспортом
.
  25.05.18 08:49
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников и убийству человека в Москве
.
  24.05.18 16:54
В Москве начали обучать гидов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям метро
.
  24.05.18 16:09
Собянин поддерживает проект "открытой реанимации"
.
  24.05.18 14:52
Туристы смогут зарегистрироваться в центрах госуслуг Москвы в дни ЧМ
.
  24.05.18 13:36
Археологи попросили остановить благоустройство двух переулков в центре столицы
.
  24.05.18 13:00
Ученик московской школы получил ножевое ранение на занятии
.
  24.05.18 12:21
Подобраны 34 стартовые площадки реновации на юго-западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket