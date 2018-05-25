Москва заключила соглашения о сотрудничестве с Калининградской и Тамбовской областями

25.05.18 14:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Подписание соглашений о сотрудничестве правительства Москвы и Калининградской области, а также Москвы и Тамбовской области подписаны в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документы подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Соглашения предусматривают создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и других.

Москва поставляет в Калининградскую область легковые автомобили, компьютеры, бензин и дизельное топливо, мазут, медицинские изделия, ювелирные изделия, моющие средства, парфюмерные и косметические средства, лекарственные средства, а также продовольственные товары.

В столицу из Калининградской области ввозятся продовольственные товары, а также легковые и грузовые автомобили, машины для городского коммунального хозяйства, телевизоры, пылесосы, мебель, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, медицинские изделия, ювелирные изделия и другая продукция.

В Тамбовскую область из Москвы направляются автомобили, холодильники, стиральные машины, битумы нефтяные и сланцевые, бензин и дизельное топливо, мебель, парфюмерные и косметические средства, ювелирные изделия, лекарственные средства, а также продовольственные товары.

В Москву из Тамбовской области поставляются продовольствие, медицинские изделия, ткани, обувь, белье, чулочно-носочные изделия, хромовые кожтовары, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, красители органические, спирт этиловый и сигареты.