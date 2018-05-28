Более 86 тысяч москвичей будут сдавать ЕГЭ

28.05.18 11:58

© РИА Новости. Саид Царнаев

28 мая. Interfax-Russia.ru - В период основного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ЕГЭ в Москве будут сдавать более 86 тыс. участников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования столицы в понедельник.

"28 мая 2018 года в Москве проходят экзамены по географии и информатике и ИКТ, которые являются первыми в рамках основного этапа проведения ЕГЭ, который продлится по 2 июля", - сказал собеседник агентства.

Условием получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников текущего года является успешное прохождение аттестации по русскому языку и математике. Экзамены по другим предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают по своему выбору.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие образование в иностранных организациях, также имеют право сдавать ЕГЭ. Они сдают экзамены в резервные дни основного этапа.

В Москве организовано более 300 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в которых будут задействовано около 20 тыс. работников.

С 2018 года при проведении ЕГЭ используются черно-белые, односторонние бланки ответов. Теперь во всех ППЭ применяется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях с последующим сканированием бланков участников в штабах ППЭ.

"Для обеспечения применения технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов во все пункты проведения экзаменов произведены поставки новых принтеров и сканеров, которые обеспечивают высокоскоростное сканирование экзаменационных материалов", - рассказал замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В этом году задания требуют краткого или развернутого ответа, выполнения творческого задания и не содержат тестовой части, исключается возможность случайного выбора ответа.

С примерным графиком публикации результатов и подачи апелляций по всем предметам участники могут ознакомиться на официальном сайте регионального центра обработки информации Москвы в разделе "Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций ГИА-11".