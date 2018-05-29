"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 мая из-за шквалистого ветра

29.05.18 13:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России объявил на 30 мая "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе из-за усиления ветра.

Как сообщает ведомство, в среду порывы западного и северо-западного ветра в Москве и Московской области могут достигать 12-17 м/с, местами - 15-20 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, 30 мая воздух в Москве прогреется до 23-25, по области - до 27 градусов. Атмосферное давление за сутки упадет на 15 пунктов - с 760 до 745 мм рт.ст. Осадков в не ожидается.

В ночь на 31 мая в Москве похолодает до 8-10, по области до 5 градусов. В последний день весны в столичном регионе температура не превысит 13-16 градусов, порывы северного ветра могут достигать 13-18 м/с.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в последний день мая в Москве резко похолодает из-за циклона, зародившегося над Гренландским морем и быстро двигающегося на юго-восток