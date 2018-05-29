В Москве более 90% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях

29.05.18 14:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 мая. Interfax-Russia.ru - Количество выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, за шесть лет в Москве сократилось почти вдвое и более 90% детей-сирот на сегодняшний день воспитываются в семьях.

"С момента передачи в 2012 году вопросов опеки и попечительства в департамент труда и социальной защиты населения существенно сократилось число выявляемых детей-сирот. Если в 2012 году это было 2300 детей, то по состоянию на 1января 2018 года это 1200 детей. Ровно вполовину удалось сократить число детей, оставшихся без попечения родителей", - сообщила на пресс-конференции во вторник заместитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алла Дзугаева.

По ее словам, также за эти годы удалось добиться того, что подавляющее число детей-сирот воспитывается в семьях, а не в детских домах.

"В Москве в настоящее время проживают 20 тыс. 662 ребенка, оставшегося без попечения родителей, из которых 19 тыс. 20 детей или 92,05% воспитываются в семьях. И 1616 детей воспитываются в организациях для детей-сирот. Это наше большое достижение, не только по российским, но и по международным меркам. Так, например, в 2012 году 78% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывалось в семьях, а 5 тыс. детей (22%) - в организациях для детей-сирот", - сказала замглавы департамента.

А.Дзугаева отметила, что вдвое выросло количество приемных семей.

"В 2012 году у нас было порядка 1000 приемных семей, то сегодня у нас в городе 2400 приемных семей. В приемных семьях у нас воспитываются порядка 5 тысяч детей, 8 тысяч детей воспитываются в семьях опекунов и попечителей и 5 тысяч детей в семьях усыновителей", - сообщила она.

Как сказала А.Дзугаева, успехов также удалось добиться в вопросах передачи в семьи детей-инвалидов.

"За эти годы нам удалось передать в семьи 665 детей-инвалидов. И только за 1 квартал 2018 года мы передали в семьи 12 детей-инвалидов. Если раньше, 5-10 лет назад, мы и подумать не могли, чтобы устроить в семью ребенка с синдромом Дауна, то сегодня это наша реальность и возможность. Сегодня граждане берут таких детей, адаптируют и дают им второе рождение", - сказала она.