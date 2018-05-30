До 30 домов планируется расселить в рамках реновации до конца года в Москве

30.05.18 09:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 мая. Interfax-Russia.ru - До конца этого года планируется расселить в рамках программы реновации еще порядка 20-30 домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"В этом году может быть расселено еще 20-30 домов, конкретный объем зависит от людей, то того, как скоро они будут принимать решения о переезде", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, уже в этом году может начаться снос первых расселенных домов. "В наших планах организация так называемого "умного сноса", предполагающего поэлементную разборку домов и последующее использование этих материалов как вторичного сырья", - отметил заммэра.

Глава столичного стройкомплекса добавил, что на создание проекта по сносу дома требуется минимум шесть месяцев.