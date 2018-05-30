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30.05.18 09:32
Стадион "Динамо" в Москве откроется до конца года
"По планам инвестора, все работы на стадионе "Динамо" будут завершены до конца года. В столице откроется еще один спортивный объект мирового уровня", - сказал М.Хуснуллин.
Ранее стадион предполагалось сдать к лету, а первый матч на новой арене должен был состояться между сборными России и Турции 5 июня. "Однако, возник ряд сложностей и сроки немного сдвинулись", - отметил заммэра.
В феврале этого года был завершен монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах реконструируемого стадиона "Динамо". Под крышей обновленного стадиона разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная - для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея "Динамо" и технических служб.
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