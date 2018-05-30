Сильное похолодание идет к Москве

30.05.18 18:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 мая. Interfax-Russia.ru - Московский регион ждет резкое похолодание до +14 уже в четверг, в первый день лета тоже будет холодно, но к выходным должно потеплеть до +20, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух. Уже 31 мая ожидается понижение температуры на 12-13 градусов - это заметное похолодание. Днем лишь плюс 13-14 градусов, ветрено", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Ночь на 1 июня также будет очень холодной - лишь 3-5 градусов, в отдельных районах Московской области возможны заморозки. Днем 1 июня будет лишь +11...14 - такой температурный фон более характерен для середины апреля. Осадков не ожидается, ветер в порывах до 10-15 м/с сохранится.

Тем не менее, похолодание долгим не будет: уже в субботу, 2 июня, температура вернется к норме. В ночь на субботу еще 5-7 градусов, но днем уже до +20, переменная облачность, предварительно без осадков.

Потепление продолжится в воскресенье - ночью уже до +13, днем до +25, облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Такой же характер погоды ожидается в понедельник.