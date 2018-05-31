Товарооборот Москвы с Финляндией вырос до 1 млрд евро в 2017 году

31.05.18 13:14

© РИА Новости. Игорь Самойлов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Товарооборот между московскими компаниями и организациями, зарегистрированными в Финляндии, в прошлом году вырос на 22%, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.

"Если в 2015 году после введения санкций против РФ со стороны США и Евросоюза по ряду секторов экономики мы наблюдали падение внешнеторгового оборота, в том числе с Финляндией, это отмечалось и в Москве. В прошлом году мы заметили позитивные улучшения: внешнеторговый оборот Москвы с финскими партнерами вырос на 22% и составил около 1 млрд евро. Это очень хороший показатель. Мы надеемся, что и этот год будет таким же позитивным", - рассказал С.Черемин, выступая в четверг на форуме технологий Smart & Clean, прошедшего в рамках 5-го заседания московско-финляндской рабочей группы.

По словам министра правительства Москвы, несмотря на внешнеполитическую обстановку, финские компании не ушли из российской столицы и не свернули свою деятельность. "Финский бизнес продолжает считать Москву одним из самых интересных рынков в мире, и это в том числе благодаря тому, что бюджет города сбалансирован" - отметил он.

С.Черемин уточнил, что в Москве продолжают работать свыше 100 финских компаний, представляющих различные отрасли экономики.

Он также пригласил финский бизнес стать резидентами особой экономической зоны в Москве. "Москва сегодня предлагает уникальные условия и стимулы для развития высокотехнологичных отраслей. И вообще, отношение правительство города к бизнесу кардинально изменилось, изменились условия ведения бизнеса, Москва внедрила новые формы сотрудничества с бизнесом - это концессии, контракты государственно-частного партнёрства, контракты жизненного цикла, офсетные контракты", - рассказал С.Черемин.

Кроме того, он сообщил, что объём иностранных инвестиций в экономику российской столицы составляет сегодня более 160 млрд долларов. "В прошлом году мы отмечали рекордный рост инвестиций в основной капитал - это примерно 25 млрд евро было инвестировано компаниями, предпринимателями", - отметил он.

С.Черемин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Финляндией в целом и столицей страны в частности. "Москва и Хельсинки уже более 60 лет являются партнёрами. Первый визит мэра Хельсинки состоялся в 1954 году, и с тех пор у нас регулярно существовали программы сотрудничества, и они не оставались на бумаге, а были реальными, прагматичными и приносили пользу жителям наших столиц", - добавил С.Черемин.