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01.06.18 09:07

Врио алтайского губернатора Томенко представлен краевому правительству

© РИА Новости. Алексей Дружинин
1 июня. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу представил аппарату правительства Алтайского края, депутатам и главам муниципалитетов Виктора Томенко в качестве временного исполняющего обязанности губернатора.

"Я хочу представить вам Виктора Петровича Томенко, назначенного временно исполняющего обязанности губернатора. Он опытный человек, грамотный специалист, показал себя достаточно компетентным управленцем, способным принимать взвешенные решения. Здесь он продолжит ту работу, которая в крае идет и внесет свой вклад", - сказал С.Меняйло в ходе представления в правительстве региона.

В свою очередь В.Томенко заявил, что для него это большая честь и ответственность.

"Решением президента мне оказана высокое доверие, и я назначен временно исполняющим обязанности. Алтайский край - это один из ведущих регионов Сибири", - сказал В.Томенко.

Как сообщалось, в среду А.Карлин заявил о том, что подал в отставку.

Президент России Владимир Путин назначил врио главы края В.Томенко, ранее занимавшего пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

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