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01.06.18 09:18
Врио губернатора Алтайского края намерен добиваться усиления ответственности чиновников перед жителями региона
"Развитие края заключается в росте благосостояния жителей. Убежден, что выполнить эту работу в одиночку невозможно. Такой огромный с большой плотностью населения регион, такой разный по политическим взглядам, может достичь успеха только, если мы объединим усилия. Я намерен выстроить работу, чтобы все органы управления, органы власти были ответственны за общие результаты перед жителями региона. (...). У меня нет настроений на революционные действия", - заявил В.Томенко в пятницу после своего представления полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло.
В.Томенко отметил, что бывший губернатор Александр Карлин добился огромных успехов в развитии Алтайского края.
В среду А.Карлин подал заявление об отставке.
Президент России Владимир Путин назначил врио главы края В.Томенко, ранее занимавшего пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.
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