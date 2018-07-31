"Мосгаз" завершает реконструкцию стратегического газопровода в центре столицы

31.07.18 10:57

Фото пресс-службы Мосгаза

31 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты АО "Мосгаз" завершают реконструкцию более 2 км стратегического газопровода на Новокузнецкой улице в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе общества во вторник.

Использование новейших материалов и высокоточных бестраншейных технологий позволяет обновлять газовые сети без перекрытия движения транспорта и отключения потребителя.

"Замена устаревшего стального газопровода проводится в оживленном центральном районе на пересечении Новокузнецкой улицы и Вишняковского переулка, где пересекаются сразу две ветки газопроводов среднего и низкого давления, которые обеспечивают газом потребителей жилого сектора Центрального и Южного округов Москвы, а также коммунально-бытовые предприятия центра города и посольство Республики Мали", - отметил собеседник агентства.

По словам главного инженера "Мосгаза" Александра Осыки, метод микротоннелирования, который используется при реконструкции, позволяет провести работы не только качественно и с максимальным комфортом для москвичей, но и оперативно.

"На данном участке газопроводов предусмотрена реконструкция в связи с длительным сроком эксплуатации коммуникаций, они проложены здесь в начале 70-х. Прежние изношенные стальные газопроводы будут заменены на более долговечные полиэтиленовые со сроком эксплуатации минимум 50 лет", - рассказал он.

А.Осыка уточнил, что работы, начатые в январе, планировалось полностью завершить в октябре нынешнего года, но современные технологии позволяют сделать это уже в ближайшие дни.

"Комплекс городского хозяйства Москвы и департамент ЖКХ уделяют особое внимание безопасности и надежности городских систем жизнеобеспечения. В этом году общий объем запланированных АО "Мосгаз" к реконструкции сетей составляет более 80 километров, что позволит уверенно эксплуатировать газопроводы столицы еще долгие годы", - отметил он.

Сами работы по реконструкции проходят под трамвайными путями и проезжей частью. Проектом предусмотрена закрытая прокладка газопроводов в стальном футляре диаметром 1220 мм методом высокоточной бестраншейной технологии микротоннелирования с последующей протяжкой в нем стального футляра диаметром 720 мм и полиэтиленовых газопроводов среднего и низкого давления.

В пресс-службе рассказали, что "Мосгаз" привлекает к работам уникальную передвижную лабораторию управления технического надзора общества, которая обеспечивает весь цикл контроля качества сварных соединений на объекте реконструкции. С помощью ультразвукового контроля специалисты подтверждают качество и надежность соединений, соответствующих высокому уровню газовой безопасности столицы.

В ближайших планах "Мосгаза" реконструкция еще ряда объектов, в том числе крупнейшего системообразующего газорегуляторного пункта "Карачаровская".