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01.08.18 11:28
Введены в эксплуатацию 42 дома-долгостроя в "новой" Москве
"ООО "Агрострой" выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажных домов №7, 8, 9 и 39 малоэтажных домов. Также имеется разрешение на ввод на объекты инженерного обеспечения ЖК "Ново-Никольское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключи дольщики долгостроя начнут получать с 6 августа. В ближайшее время переехать в новое жилье смогут 470 семей.
Остальные корпуса жилого комплекса планируется достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.
Строительство ЖК "Ново-Никольское" началось в 2012 году. Проектом было предусмотрено возведение многоэтажных и малоэтажных домов, коттеджей и таунхаусов, школы на 850 мест и детского сада на 150 мест. Стройка была остановлена из-за конфликта между соучредителями ООО "Агрострой".
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