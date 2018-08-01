Введены в эксплуатацию 42 дома-долгостроя в "новой" Москве

01.08.18 11:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Застройщик проблемного ЖК "Ново-Никольское" в "новой" Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию 42 домов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста в среду.

"ООО "Агрострой" выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажных домов №7, 8, 9 и 39 малоэтажных домов. Также имеется разрешение на ввод на объекты инженерного обеспечения ЖК "Ново-Никольское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключи дольщики долгостроя начнут получать с 6 августа. В ближайшее время переехать в новое жилье смогут 470 семей.

Остальные корпуса жилого комплекса планируется достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Строительство ЖК "Ново-Никольское" началось в 2012 году. Проектом было предусмотрено возведение многоэтажных и малоэтажных домов, коттеджей и таунхаусов, школы на 850 мест и детского сада на 150 мест. Стройка была остановлена из-за конфликта между соучредителями ООО "Агрострой".