Температура воздуха в Москве вновь может превысить +30 градусов

03.08.18 11:36

© РИА Новости. Владимир Вяткин

3 августа. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в Москве в эту пятницу может превысить 30-градусную отметку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 до 17:00 часов в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..31°С", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС рекомендовало гостям и жителям города быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Кроме того, Гидрометцентр России продлил срок действия "желтого" уровня погодной опасности, объявленного 2 августа.

Как сообщает ведомство, в ближайшие 36 часов в Москве и Московской области сохраняется высокая вероятность пожаров.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в столичном регионе будет сухо и жарко, до 30 градусов. В субботу ожидается до 29 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

"Желтый" уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.