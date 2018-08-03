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03.08.18 09:44
Три человека погибли, шестеро пострадали в автомобильной аварии на трассе М-4 в Воронежской области
Авария произошла в пятницу около 5:00 на 647-м км автодороги М-4 "Дон".
28-летний житель Калужской области, находившийся за рулем "Опель-Астра", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота Королла", под управлением 19-летнего жителя Владимирской области.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались три человека: два пассажира "Тойота Королла" - 25-летний мужчина и женщина, а также пожилая женщина из "Опель Астра". Другие шесть участников ДТП, в том числе два малолетних ребенка, с травмами доставлены в Павловскую районную больницу.
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