Три человека погибли, шестеро пострадали в автомобильной аварии на трассе М-4 в Воронежской области

03.08.18 09:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 августа. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, шестеро, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Павловском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Авария произошла в пятницу около 5:00 на 647-м км автодороги М-4 "Дон".

28-летний житель Калужской области, находившийся за рулем "Опель-Астра", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота Королла", под управлением 19-летнего жителя Владимирской области.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались три человека: два пассажира "Тойота Королла" - 25-летний мужчина и женщина, а также пожилая женщина из "Опель Астра". Другие шесть участников ДТП, в том числе два малолетних ребенка, с травмами доставлены в Павловскую районную больницу.