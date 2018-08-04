Пожарные тушат возгорание в здании музея Тургенева в центре Москвы

04.08.18 10:57

© РИА Новости. Евгений Самарин

4 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные приступили к тушению здания музея Ивана Тургенева в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 10:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации открытого горения фасадной части здания, находящегося на реконструкции, добавил он.

Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в музее Ивана Тургенева "по словам очевидцев, наблюдается открытое горение фасада".

"По предварительным данным, очаг находится внутри здания", - сказал источник.