Колокольные звоны Древней Руси прозвучат на фестивале "Русское поле" в Коломенском

06.08.18 15:17

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках фестиваля "Русское поле" в московском музее-заповеднике "Коломенское" 18 августа состоится всероссийский колокольный перезвон, который за один день продемонстрирует все многообразие русского колокольного звона от Калининграда до Камчатки.

"Православные традиции - одна из главных составляющих русской культуры. Мы очень рады, что к фестивалю проявили интерес звонари со всей страны. Колокольный перезвон на "Русском поле" обещает стать впечатляющим. Приглашаем всех 18 августа погрузиться в атмосферу большого народного праздника", - сказал журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

На фестиваль прибудут знаменитые звонари России, и каждый исполнит свой "фирменный" звон. Гости праздника смогут услышать приволжские, камчатские, кавказские звоны. Специально для всероссийского перезвона будут установлены уникальные семизвонницы, отлитые для фестиваля в одной из известных колокольных мастерских.

Московские Алексеевский, Данилов, Новоспасский и Высоко-Петровский монастыри, Нило-Столобенская пустынь Тверской области, храмы Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове, святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Серафима Саровского в Раеве станут участниками фестиваля.

Монастырские лавки предложат отведать изготовленные по старинным рецептам выпечку, травяные чаи, мед, пастилу, варенье и пряники. Здесь будет возможность увидеть русскую печь, попробовать смолоть зерно в настоящей мельнице, освоить рецепт закваски для хлеба или искусство приготовления монастырских блинов.