|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.08.18 10:54
Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей
Всего с начала года фонд получил 63 подобных обращения, по восьми сейчас идет проверка полноты и актуальности документации. В пресс-службе уточнили, что речь идет о дополнительных площадях в 12 домах реновации - на улицах 5-й Парковой, Гжатской, Красных зорь, Полярной, Дежнева, Летчика Бабушкина и Изюмской, на проспекте Вернадского.
"Лидером по числу одобренных заявлений является 5-я Парковая, где фонд принял положительные решения по 17 обращениям от жителей домов, переезжающих с улицы Константина Федина. Далее в порядке убывания идут: проспект Вернадского (14), проезд Дежнева (8), ул. Летчика Бабушкина (7) , ул. Красных Зорь (6), ул. Изюмская (2) и ул. Гжатская (1)", - говорится в сообщении.
В релизе также отмечается, что переселенцы при покупке дополнительных площадей смогут получить скидку в 10%.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket