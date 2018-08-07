Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей

07.08.18 10:54

© РИА Новости. Кирилл Калинников

7 августа. Interfax-Russia.ru - Московский фонд реновации с начала года одобрил 55 заявлений от переселенцев на докупку площадей, сообщает во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики.

Всего с начала года фонд получил 63 подобных обращения, по восьми сейчас идет проверка полноты и актуальности документации. В пресс-службе уточнили, что речь идет о дополнительных площадях в 12 домах реновации - на улицах 5-й Парковой, Гжатской, Красных зорь, Полярной, Дежнева, Летчика Бабушкина и Изюмской, на проспекте Вернадского.

"Лидером по числу одобренных заявлений является 5-я Парковая, где фонд принял положительные решения по 17 обращениям от жителей домов, переезжающих с улицы Константина Федина. Далее в порядке убывания идут: проспект Вернадского (14), проезд Дежнева (8), ул. Летчика Бабушкина (7) , ул. Красных Зорь (6), ул. Изюмская (2) и ул. Гжатская (1)", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что переселенцы при покупке дополнительных площадей смогут получить скидку в 10%.