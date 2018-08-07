Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в Москве

07.08.18 12:23

© РИА Новости. Илья Питалев

7 августа. Interfax-Russia.ru - Девять объектов образования, построенных за счет горбюджета, откроются в День знаний в Москве, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

Как уточняется, речь идет о четырех ДОУ на 900 мест, четырех школах на 3025 мест, а также одной пристройке на 250 мест.

В частности, в центре Москвы откроется ДОУ на 125 мест по адресу: Зоологический переулок, д.10А. На северо-западе столицы первых учеников примет школа на 550 мест по адресу: ул.Твардовского, вл.2-14. В западном округе, на пересечении улиц Волынская и Авиаторов, также откроется школа на 550 мест.