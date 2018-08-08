Старый речной вокзал в иркутском Усть-Куте мог загореться из-за короткого замыкания

08.08.18 09:11

© РИА Новости. Борис Бабанов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Инспекторы Госпожнадзора выявили более 50 нарушений в здании бывшего речного вокзала в городе Усть-Кут Иркутске области, где во вторник произошел крупный пожар, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"За несколько дней до происшествия в трехэтажном здании началась внеплановая инспекторская проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, которая завершится 15 августа. Однако уже сегодня известно о наличии более 50 нарушений. В их числе - отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций, отделка путей эвакуации горючими материалами, неисправность и отсутствие первичных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, именно эти нарушения способствовали быстрому распространению огня по зданию и сделали невозможным ликвидацию пожара очевидцами сразу при обнаружении.

"При уточнении обстоятельств выяснилось - такие попытки были. Однако краны противопожарного водоснабжения и пожарные рукава оказались неисправными, напор воды для тушения недостаточным, а старые огнетушители находились в нерабочем состоянии. Огонь, который можно было потушить на раннем этапе, распространился по горючим материалам на большую площадь", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что собственник здания в последние несколько лет не заботился о его приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности, перекладывая ответственность на арендаторов помещений.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе, в настоящее время основной версией возникновения пожара является короткое замыкание электропроводки, но не исключено и неосторожное обращение с огнем.

"Возгорание началось в одном из офисов в обеденное время, в отсутствие людей. Скорее всего, закоротило электроприбор или приводку. Но возможно, что кто-то в офисе, перед уходом на обед, бросил непотушенный окурок в урну. Сейчас на место прибыли эксперты испытательной пожарной лаборатории из Иркутска, которые установят причину возгорания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего, по данным МЧС, в здании бывшего речного вокзала работало порядка 30 арендаторов.