Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Ильи Свиридова по "пенсионному" референдуму

09.08.18 16:31

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Инициативная региональная подгруппа проведения всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, созданная кандидатом в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильей Свиридовым, зарегистрирована Мосгоризбиркомом на его заседании в четверг, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На референдум предложено вынести один вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

"4 августа в МГИК поступили документы с ходатайством о регистрации инициативной подгруппы. 8 августа постановлением Центральной избирательной комиссии предложенный вопрос признан соответствующим федеральному конституционному закону "О референдуме", - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Инициативная подгруппа И.Свиридова по пенсионному референдуму стала первой, зарегистрированной региональным избиркомом в России. Для проведения референдума теперь потребуется зарегистрировать аналогичные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах страны.

При этом законодательство запрещает городской избирательной комиссии регистрировать несколько инициативных подгрупп референдума по вопросам, схожим по смыслу. Таким образом, другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.