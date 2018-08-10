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Возможные новые санкции против РФ можно будет расценить как объявление экономической войны

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
10 августа. Interfax-Russia.ru - Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника в пятницу на Камчатке.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо - это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Д.Медведев подчеркнул, что эти меры, "как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов - но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".

Глава кабмина добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. "Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", - констатировал премьер-министр.

Он признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны.

"Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", - добавил Д.Медведев.

Он еще раз подчеркнул, что санкции были введены, "чтобы ограничить нашу страну, но все это делалось неоднократно". Д.Медведев напомнил, что "в отношении Советского Союза санкции вводились несколько десятков раз более или менее крупные".

Премьер напомнил, что Россия "неплохо развивалась" в начале ХХ века, "и, несмотря на все сложности советского периода, были периоды бурного развития, и это многим не нравилось". "Это не нравится прежде всего тем странам, которые занимаются введением санкций, в значительной степени это США и целый ряд их союзников. Ничего не изменилось и сейчас", - заявил Д.Медведев.

В качестве одного из примеров недобросовестной экономической конкуренции Д.Медведев привел ограничения, которые США пытаются ввести в отношении поставок российского газа в Европу. Он добавил, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного природного газа на европейский рынок. "Это и есть метод недобросовестной конкуренции", - подчеркнул Д.Медведев. Он напомнил, что "все это было упаковано в один закон - и несмотря на то, что это абсолютно нерыночная и антиконкурентная мера, направленная на то, чтобы удушить наши возможности, это превратилось в политику".

Глава российского правительства также обратил внимание на то, что американские санкции направлены не только против России - подобные санкционные меры Вашингтон использует и против Китая. "Это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача всем этим мерам противостоять", - сказал Д.Медведев.

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