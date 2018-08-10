Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
10.08.18 08:37

Рекультивация мусорных свалок в Омской области, по предварительным подсчетам, потребует не менее 2 млрд рублей

© РИА Новости. Стрингер
10 августа. Interfax-Russia.ru - Стоимость рекультивации земель в Омской области, на которых долгое время размещались твердые бытовые отходы, будет зависеть от особенностей регионального проекта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

"Омская область должна будет на собственные средства подготовить проект, пройти экспертизу (...). От этого и будет зависеть цена вопроса, которая будет согласовываться с министерством природных ресурсов и министерством финансов Российской Федерации", - сказал А.Бурков журналистам по итогам совещания с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологи РФ Дениса Храмова.

В свою очередь Д.Храмов отметил, что, по предварительным подсчетам, рекультивация может потребовать "порядка двух - двух с небольшим миллиардов рублей".

Он также сообщил, что в данный момент пять объектов из заявленных по Омской области находятся в завершающей стадии включения в государственный реестр объектов накопленного размещения отходов. Когда они войдут в реестр, регион сможет получить федеральную субсидию на рекультивацию.

"У нас была заявка по рекультивации на восемь крупных свалок. Сегодня министерство природных ресурсов РФ пять поддержало, готовы субсидировать за счет федеральных средств. Это действительно значимая помощь для нас", - подчеркнул А.Бурков.

Речь идет о территориях в Ленинском, Советском, Кировском округах Омска и в Омской области.

По словам первого замминистра, в рамках действия программы "Чистая страна" (нацпроект "Экология" - ИФ) свалки твердых бытовых отходов должны быть ликвидированы до 2024 года.

При этом, как подчеркнул А.Бурков, на территории Омской области должно остаться не более 20% мусора, который подлежит захоронению. Остальное должно быть переработано.

Со своей стороны глава области отметил, что это было принципиальное условие облправительства при отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Регоператор с этим согласился. В ближайшее время он будет предоставлять схему - сколько необходимо заводов, какого уровня. Важно, что мы задали очень высокую планку с высокой степенью переработки твердых бытовых отходов", - резюмировал врио губернатора.

Он добавил, что важно не допустить утверждения высокого тарифа, поскольку граждане "не должны почувствовать на себе эту финансовую нагрузку".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.08.18 15:18
Лучшим реализованным проектом в области строительства в Москве признан парк "Зарядье"
.
  10.08.18 13:54
Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева
.
  10.08.18 13:00
Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ
.
  10.08.18 11:11
Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год
.
  10.08.18 09:19
Более 40 станций метро построят в Москве в 2019-2023 годах
.
  10.08.18 09:09
Более 50 млн кв.м. недвижимости построят в Москве к 2024 году
.
  10.08.18 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Инновационный расчетный центр"
.
  09.08.18 18:28
Не стало народной артистки РФ Тамары Дегтяревой
.
  09.08.18 16:58
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс"
.
  09.08.18 16:31
Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Ильи Свиридова по "пенсионному" референдуму


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket