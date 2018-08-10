Рекультивация мусорных свалок в Омской области, по предварительным подсчетам, потребует не менее 2 млрд рублей

10.08.18 08:37

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10 августа. Interfax-Russia.ru - Стоимость рекультивации земель в Омской области, на которых долгое время размещались твердые бытовые отходы, будет зависеть от особенностей регионального проекта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

"Омская область должна будет на собственные средства подготовить проект, пройти экспертизу (...). От этого и будет зависеть цена вопроса, которая будет согласовываться с министерством природных ресурсов и министерством финансов Российской Федерации", - сказал А.Бурков журналистам по итогам совещания с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологи РФ Дениса Храмова.

В свою очередь Д.Храмов отметил, что, по предварительным подсчетам, рекультивация может потребовать "порядка двух - двух с небольшим миллиардов рублей".

Он также сообщил, что в данный момент пять объектов из заявленных по Омской области находятся в завершающей стадии включения в государственный реестр объектов накопленного размещения отходов. Когда они войдут в реестр, регион сможет получить федеральную субсидию на рекультивацию.

"У нас была заявка по рекультивации на восемь крупных свалок. Сегодня министерство природных ресурсов РФ пять поддержало, готовы субсидировать за счет федеральных средств. Это действительно значимая помощь для нас", - подчеркнул А.Бурков.

Речь идет о территориях в Ленинском, Советском, Кировском округах Омска и в Омской области.

По словам первого замминистра, в рамках действия программы "Чистая страна" (нацпроект "Экология" - ИФ) свалки твердых бытовых отходов должны быть ликвидированы до 2024 года.

При этом, как подчеркнул А.Бурков, на территории Омской области должно остаться не более 20% мусора, который подлежит захоронению. Остальное должно быть переработано.

Со своей стороны глава области отметил, что это было принципиальное условие облправительства при отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Регоператор с этим согласился. В ближайшее время он будет предоставлять схему - сколько необходимо заводов, какого уровня. Важно, что мы задали очень высокую планку с высокой степенью переработки твердых бытовых отходов", - резюмировал врио губернатора.

Он добавил, что важно не допустить утверждения высокого тарифа, поскольку граждане "не должны почувствовать на себе эту финансовую нагрузку".