Полицейские изъяли у браконьеров на севере Красноярского края около 2 тысяч рогов оленя и бивни мамонта

10.08.18 08:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники регионального управления МВД, Росгвардии и Минэкологии провели на севере Красноярского края масштабный рейд по пресечению браконьерства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Полицейские установили три факта хранения незаконно добытой охотничьей продукции, в том числе мяса и пантов дикого северного оленя. Всего изъято свыше 1 тыс. 800 заготовленных рогов. Также в лодке у местного жителя обнаружили пять фрагментов бивней мамонта", - говорится в сообщении.

По факту незаконной охоты на оленя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За проведение копаемых работ без лицензии по добыче бивней мамонта местному жителю грозит административный штраф до 5 тыс. рублей по ст. 7.3 КоАП РФ (Пользование недрами без лицензии).

Кроме того, во время рейда оперативники обнаружили на берегу озера Ессей склад оружия и боеприпасов, из которого изъято более 2,4 тысяч штук патронов и два гладкоствольных ружья, возбуждено уголовное дело.