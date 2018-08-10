|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.08.18 08:43
Полицейские изъяли у браконьеров на севере Красноярского края около 2 тысяч рогов оленя и бивни мамонта
"Полицейские установили три факта хранения незаконно добытой охотничьей продукции, в том числе мяса и пантов дикого северного оленя. Всего изъято свыше 1 тыс. 800 заготовленных рогов. Также в лодке у местного жителя обнаружили пять фрагментов бивней мамонта", - говорится в сообщении.
По факту незаконной охоты на оленя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За проведение копаемых работ без лицензии по добыче бивней мамонта местному жителю грозит административный штраф до 5 тыс. рублей по ст. 7.3 КоАП РФ (Пользование недрами без лицензии).
Кроме того, во время рейда оперативники обнаружили на берегу озера Ессей склад оружия и боеприпасов, из которого изъято более 2,4 тысяч штук патронов и два гладкоствольных ружья, возбуждено уголовное дело.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket