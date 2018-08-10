Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева

10.08.18 13:54

© РИА Новости. Владимир Песня

10 августа. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" планирует сохранить производство на московской площадке Центра им Хруничева, на его территории будет создан консолидированный инженерно-конструкторский центр, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С правительством Москвы в сентябре мы проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос о сохранении территории московского завода Центра Хруничева. Здесь будет новый Звездный городок", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, сюда предлагается перевести конструкторские коллективы предприятий Роскосмоса в Москве - "это порядка 35 тыс. человек", - сказал Д.Рогозин.

По словам Д.Рогозина, на территории московского завода Центра Хруничева будет создан космический производственно-образовательный кластер.

"Эта территория будет рассматриваться для создания инженерного центра, здесь же появится магистратура, космический факультет. Средства для освоения этой территории будут взыскиваться Роскосмосом", - сказал Д.Рогозин.

При этом в реконструкции территории для создания такого центра будут участвовать столичные власти. Планируется привлечь архитекторов, чтобы они спроектировали современные сооружения. Глава Роскосмоса не исключил, что могут привлекаться и коммерческие банки.

Глава Роскосмоса анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Центра Хруничева. "Пока зарплаты неудовлетворительные", - сказал он.