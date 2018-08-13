На базе "Курчатовского института" заработает один из крупнейших технопарков Москвы

13.08.18 12:44

© РИА Новости. Валерий Мельников

13 августа. Interfax-Russia.ru - Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", где пообщался с коллективом и заявил о дальнейшей поддержке центра и науки в целом.

"Наше сотрудничество началось уже давно - в 2010 году мы активно принимали участие в создании научного центра и реорганизации из института. Я думаю, что никто не пожалел о том, что сейчас это действительно национальный исследовательский центр, важнейший в нашей стране", - сказал С.Собянин.

Он напомнил, что при задумке о создании данного центра было важно наделить его собственным статусом.

"Когда мы задумывали его создание, было понятно, что Курчатовский институт должен иметь свой особенный статус. В свое время на его базе были созданы технологии, которые сегодня обеспечивают национальную безопасность, устойчивость развития нашей страны. И все эти переломные годы, порой непростые для вашего института, надо было принимать неординарные решения, чтобы не только спасти его, но и дать толчок его развитию", - отметил С.Собянин.

При этом, по его словам, было важно интегрировать центр в городскую инновационную технологию.

"Поэтому мы создали такой проект, как технопарки при крупных научных центрах и высокотехнологичных предприятиях. Сначала это выглядело фантастикой, но в конечном итоге шаг за шагом мы такой проект создали, и на выходе, я надеюсь, что до конца года один из крупнейших технопарков города заработает на базе вашего предприятия", - сказал С.Собянин.

Кроме того, в городе было создано несколько десятков классов в школах, где ученики могут постигать азы науки, направленные на специфику деятельности центра.

"За вами, что важно, пошли десятки других предприятий и институтов. Потом мы решили, что дети должны приходить к вам, поэтому мы профинансировали и уже оборудовали детский технопарк, и я надеюсь, что с 1 сентября школьники придут к вам посмотреть, как вы работаете", - сказал С.Собянин, добавив, что таким образом происходит симбиоз среднего, высшего образования и производства.

"Изобретения становятся все более динамичными, и чтобы соответствовать мировому уровню, успевать за теми изобретениями и трендами, которые происходят в мире, нужно, конечно, быть конкурентными. Насколько мы можем, будем помогать вашему великому институту", - заключил он.