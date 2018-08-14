Участок "голубой" линии московского метро в выходные будет закрыт

14.08.18 10:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт для ремонта 18 и 19 августа, сообщила пресс-служба метрополитена во вторник.

"В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров.

"В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30", - отметили в пресс-службе .

В метрополитене также сообщили, что во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2.

На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут, сказали в столичной подземке.