Снос Ховринской больницы на севере Москвы займет полгода

16.08.18 12:21

© РИА Новости. Олег Ласточкин

16 августа. Interfax-Russia.ru - Снос здания знаменитого долгостроя - Ховринской больницы на севере Москвы займет около полугода, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в четверг.

"К настоящему времени проект демонтажа здания Ховринской больницы готов, более того он уже прошел экспертизу. Согласно проекту, при сносе основного здания и пристроек будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. При этом срок демонтажа составит около 6 месяцев", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, снос здания начнется в скором времени.

Он отметил, что сложность предстоящих работ состоит в высотности здания, его конфигурации и наличии действующих инженерных сетей в непосредственной близости.

"Демонтаж конструкций больницы будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 м и гидравлическими ножницами", - пояснил А. Бочкарев.

Глава департамента отметил, что на проведение гидрогеологических и геодезических исследований, а также разработку проекта из городского бюджета было выделено 417,2 млн рублей.