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16.08.18 12:21
Снос Ховринской больницы на севере Москвы займет полгода
"К настоящему времени проект демонтажа здания Ховринской больницы готов, более того он уже прошел экспертизу. Согласно проекту, при сносе основного здания и пристроек будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. При этом срок демонтажа составит около 6 месяцев", - сказал А.Бочкарев.
По его словам, снос здания начнется в скором времени.
Он отметил, что сложность предстоящих работ состоит в высотности здания, его конфигурации и наличии действующих инженерных сетей в непосредственной близости.
"Демонтаж конструкций больницы будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 м и гидравлическими ножницами", - пояснил А. Бочкарев.
Глава департамента отметил, что на проведение гидрогеологических и геодезических исследований, а также разработку проекта из городского бюджета было выделено 417,2 млн рублей.
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