Бывший первый замглавы ГСУ СКР Никандров приговорен к 5 годам и 6 месяцам заключения

16.08.18 12:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии за получение взятки бывшего первого заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Никандрова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья Андрей Расновский.

Дополнительного наказания в виде штрафа суд Д.Никандрову назначать не стал. Вместе с тем, согласно приговору, ему на три года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти. Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции.

Процесс в отношении Д.Никандрова прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. Дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку офицер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.

Как установлено следствие и судом, вместе со своим бывшим начальником Александром Дрымановым, экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим начальником управления столичного СКР по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко офицер при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского получил $1 млн за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Д.Никандров, а также М.Максименко и бывший замглавы УСБ СКР Александр Ламонов были арестованы по делу о получении взятки за действия в пользу А.Кочуйкова в июле 2016 года.

М.Максименко, не признавший вину, 20 апреля был признан Мосгорсудом виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей. Кроме того, осужденный лишен специального звания - полковник юстиции.

А.Ламонова, заключившего сделку с правосудием, 26 июля Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 32 млн рублей и лишением звания полковника за получение одной взятки.

При этом М.Максименко и А.Ламонов были осуждены за получение взятки для смягчения уголовного преследования А.Кочуйкова от бизнесмена Олега Шейхаметова, а не при участии Д.Смычковского. В то же время по последнему эпизоду экс-главе УСБ СКР также предъявлено обвинение.

А.Крамаренко и А.Дрыманов были задержаны по коррупционному делу в отношении офицеров СКР в декабре 2017 года и июле 2018-го соответственно, оба в настоящее время находятся под стражей.