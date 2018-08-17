Более 20 км набережных Москвы-реки благоустроить до конца 2020 года

17.08.18 11:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Более 20 км набережных Москвы-реки планируется реконструировать и благоустроить за два с половиной года, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В действующую Адресную инвестиционную программу до конца 2020 года заложена реконструкция более 20 км набережных. В ближайшей перспективе мы должны завершить развитие набережной Марка Шагала на территории бывшего завода ЗИЛ и реконструкцию Шелепихинской набережной, которая станет продлением Краснопресненской набережной к западу от делового центра Москва-сити", - рассказал М.Хуснуллин.

Он напомнил, что уже обустроены Москворецкая набережная в районе парка "Зарядье" и Лужнецкая набережная на территории олимпийского спорткомлекса.

"Сейчас развитию прибрежных территорий и набережных Москвы-реки уделяется очень большое внимание. Действует городская программа, крупный мегапроект, направленный на развитие этих территорий", - добавил М.Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе планируется обустроить до 80% набережных, превратив Москву-реку в новый линейный центр города. Он уточнял, что за последние 10 лет в Москве привели в порядок 53 км береговой линии.

"Еще несколько лет назад обустроенных и доступных для горожан набережных было 10-15%, сегодня уже четверть их благоустроена, но задача стоит увеличить долю обустроенных набережных до 80%", - заявлял мэр.