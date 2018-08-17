Подгруппа по проведению референдума о пенсионном возрасте зарегистрирована в Новосибирской области

17.08.18 14:53

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Новосибирской области на заседании в пятницу приняла постановление о регистрации созданной на территории региона подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ о пенсионном возрасте, сообщает облизбирком.

Вопрос, который эта группа выносит на референдум, сформулирован так: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

Ходатайство о регистрации данной подгруппы поступило в облизбирком 9 августа.

Кроме того, 10 августа в облизбирком поступало ходатайство от региональной подгруппы, организованной местным отделением КПРФ.

Подгруппы проведения референдума должны быть созданы не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей.

Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.